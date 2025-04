Companheiros de Flamengo defendem Bruno Henrique após indiciamento

Atacante entrou em campo durante goleada sobre Juventude após voltar à mira da Polícia Federal e recebeu suporte de Danilo, Allan e Filipe Luís / Crédito: Jogada 10

Mesmo indiciado por suposto envolvimento com apostas esportivas, o atacante Bruno Henrique entrou em campo na goleada do Flamengo por 6 a 0 sobre o Juventude, na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. O camisa 27 recebeu apoio da torcida e também contou com o carinho dos companheiros de equipe. Após o jogo, o volante Allan defendeu o atacante, a quem chamou de ídolo, e disse torcer pelo melhor, sem comentar muito sobre o caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A gente não comenta isso. É parte da diretoria. Mas, como eu disse, o Bruno Henrique é um cara muito querido por todos nós. Não só pelos torcedores, mas ali dentro do vestiário, dispensa comentários, é um ídolo até para a gente, representa muito. Torcemos para que se desenrole o positivo, para ele e para nós. É um cara que vai nos ajudar durante o ano”, declarou o volante. Danilo disse que não pode julgar o camisa 27 e defendeu que clubes e federações deem melhor orientação a jogadores desde as categorias de base. Além disso, ofereceu suporte e carinho a Bruno: “Não está na nossa alçada julgar. Eu acho que está na nossa alçada dar suporte ao Bruno, dar carinho. Ele merece, por ser um cara muito bacana no (ambiente) interno do Flamengo, um cara que dá suporte a todo mundo, um cara extremamente profissional, respeitador. Mas acho que a questão é muito mais profunda”, disse Danilo. “A gente tem que olhar para esse tipo de situação como uma oportunidade para que os clubes e as federações possam começar, de certa forma, a se unir, fazer uma conscientização, ver o quanto é importante essa educação dos atletas desde a juventude, passando também pelo elenco profissional”, finalizou.

Filipe Luís também demonstra apoio a Bruno Henrique Em sua coletiva, Filipe Luís reforçou o discurso dado no ano passado, quando surgiram as primeiras suspeitas contra o Bruno, e pediu que seu jogador tenha “a presunção de inocência“. Também afirmou que o atacante está sereno e seguirá sendo utilizado no time. “Eu conversei com ele. Está absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na entrevista do ano passado, repito a mesma coisa: a única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência”, disse Filipe Luís.