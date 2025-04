Com Renato, Fluminense tem início de Brasileirão melhor do que nos últimos dois títulos

Com uma atuação madura na Neo Química Arena, o Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0 e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. Nesse sentido, a equipe carioca está em grande fase desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e agora soma 9 pontos na tabela, tendo um início melhor do que nos títulos de 2010 e 2012.

Afinal, no início da campanha do tricampeonato (2010), o Tricolor somou seis pontos nas quatro primeiras rodadas, com dois triunfos e duas derrotas (9º lugar). Dois anos depois, o time repetiu esses números nos jogos iniciais do tetra, com uma vitória e três empates (10ª posição).