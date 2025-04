Calleri rompe o ligamento do joelho e deve ficar de fora da temporada

Atacante deixou o gramado no primeiro tempo do empate contra o Botafogo e é mais um desfalque para o Tricolor

O São Paulo ganhou mais uma grande dor de cabeça. Afinal, o centroavante Calleri passou por exames nesta quinta-feira (17) e foi constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior do seu joelho esquerdo. Assim, a tendência é que o argentino não jogue mais esta temporada com a camisa do Tricolor. O atacante deve passar por cirurgia e seu tempo de recuperação está estimado entre seis a nove meses.

Calleri foi substituído ainda no primeiro tempo do empate do São Paulo por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos. Ele disputou um lance no campo de ataque com Marlon Freitas, se aproximou da área do Botafogo e sofreu uma falta. Em seguida, pediu atendimento médico e até conseguiu voltar a campo, mas logo pediu substituição.