Ausente desde março, Fuentes se aproxima de retorno ao Fluminense

Fuentes, fora por conta de uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral na coxa esquerda, já deixou o departamento médico do clube, segundo informações desta quinta-feira (17) do “ge”. A transição começou já na última sexta-feira (11).

Ausente desde o dia 13 de março, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes se aproxima de retornar ao Fluminense. Afinal, o colombiano começou a transição para os gramados e deve voltar a treinar com o restante do elenco nos próximos dias.

Dessa forma, é possível que o lateral, que se lesionou durante o primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo, surja entre os relacionados daqui duas partidas, contra o Union Española (CHL), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo em questão será no Chile, na próxima quarta (23).

Caso não esteja apto, a tendência, então, é que volte para o clássico com o Botafogo, na sexta rodada do Brasileirão, no dia 26. Isso, porém, depende de como o jogador responderá fisicamente ao retorno aos gramados. Desde sua lesão, Renê tomou conta da lateral-esquerda. O jogador, aliás, marcou seu primeiro gol pelo Fluminense na última quarta (16), quando o Tricolor venceu o Corinthians em plena Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão.

Fuentes chegou ao Flu em setembro de 2024. Ao todo, já realizou 17 partidas, participando de quatro assistências no período. Todas elas vieram nesta temporada, sendo três pelo Campeonato Carioca.