Apesar da goleada, torcedores do Flamengo protestam contra valor dos ingressos

Equipe bate o Juventude por 6 a 0 e segue na liderança do Brasileirão, porém preços dos bilhetes do Maracanã incomodam boa parte da torcida / Crédito: Jogada 10

O Flamengo teve uma noite inesquecível no Maracanã ao não tomar conhecimento do Juventude e aplicar uma goleada por 6 a 0. Apesar da brilhante atuação que carimbou a manutenção na liderança do Brasileirão, alguns torcedores do clube ficaram na bronca com o valor dos ingressos para a partida. Com isso, alguns protestos contra o presidente Bap aconteceram, com xingamentos e muitas reclamações, ainda no primeiro tempo. Vale destacar que o público foi de 31.445 presentes e 28.931 pagantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além dos cantos de “ô, baixa o ingresso”, torcedores trouxeram uma faixa com a seguinte mensagem “ingresso caro, arquibancada vazia”. Assim, ao longo da temporada, essa tem sido uma das reclamações da torcida rubro-negra, que está incomodada com os preços. Diante do Maricá, pelo Carioca, organizadas boicotaram o jogo e não foram ao estádio como forma de protesto. Para o jogo desta quarta-feira (16), os bilhetes variaram entre R$ 80 e R$ 500 no preço cheio, enquanto o setor Leste Superior e boa parte da Sul ficaram fechados. O intuito dessa política é minimizar os custos no Maracanã, abrindo os setores de acordo com a demanda. + Pedro celebra gols pelo Flamengo e mira melhorar ritmo de jogo Além disso, essa foi a primeira partida depois do lançamento do novo programa de sócio-torcedor. Cada um dos três planos tem uma faixa diferente de descontos.