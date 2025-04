Volta Redonda anuncia a contratação de Raí, emprestado pelo Botafogo

O Volta Redonda anunciou mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Raí, de 22 anos, que pertence ao Botafogo e chega por empréstimo até o fim de novembro.

Revelado nas divisões de base do Alvinegro, o meio-campista, que defendeu as cores do CRB, estava emprestado a outro clube carioca durante a disputa do Campeonato Estadual, o Boavista.