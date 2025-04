Vitória x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento ruim na temporada, Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 4ª rodada do Brasileirão. Ainda sem vencer na competição, o Leão da Barra busca reagir. Já o Leão do Pici, por sua vez, tem oscilado e vem de uma sequência de dois empates após estrear conquistando três pontos diante do Fluminense.

Portanto, o jogo é crucial para Vitória e Fortaleza. Um resultado positivo pode significar uma virada de chave na temporada. Ambos buscam, principalmente, dar tranquilidade para os treinadores, que estão sendo questionados. De um lado, Thiago Carpini tenta ganhar uma sobrevida. Já do outro, Vojvoda quer recuperar o prestígio com os tricolores.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Premiere (serviço de pay-per-view).

Como chega o Vitória

Após perder para Juventude e Flamengo, o Vitória somou os primeiros pontos com o empate diante do Atlético-MG. Agora, o Leão da Barra busca o primeiro triunfo na competição. Para isso, no entanto, aposta na força da equipe no Barradão. O técnico Thiago Carpini, que volta de suspensão, terá força máxima para a partida.

Como chega o Fortaleza

Após estrear com vitória sobre o Fluminense, o Fortaleza empatou com Internacional e Mirassol. Dessa forma, o técnico Vojvoda segue sendo alvo de questionamentos. Por isso, um resultado positivo em Salvador pode significar uma virada de chave para o Leão do Pici, que até está invicto no Brasileirão, mas ainda não convenceu.