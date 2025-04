Santos se impõe, bate o Atlético e vence a primeira no Brasileirão

Com o resultado, o Santos subiu para a 12° colocação, com quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Já o Atlético-MG ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro e amarga a vice-lanterna da competição, com dois pontos, na frente apenas do Sport.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Santos avassalador no primeiro tempo

O Santos dominou a primeira etapa da partida disputada na Vila Belmiro. Mais incisivo no ataque e seguro na defesa, o Peixe abriu o placar com o zagueiro Zé Ivaldo aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola passou por Gil, mas não pelo defensor que mandou um petardo para abrir o placar. O segundo gol saiu logo depois, em uma jogada iniciada por Tiquinho Soares, construída por Gabriel Bontempo e finalizada por Barreal. O argentino, de carrinho, conseguiu deslocar Everson e ampliar. Cuello, pela esquerda, e Hulk, tentando chegar à frente em meio a uma forte marcação, criaram as principais chances para o Atlético-MG. Contudo, o Alvinegro Praiano conseguiu controlar as investidas do Galo e foi para o vestiário com uma grande vantagem construída.

Neymar se lesiona novamente

Contudo, o primeiro tempo não foi só de alegria para o Santos. Afinal, Neymar, que começou a partida como titular, saiu aos 33 minutos, sentindo dores na coxa esquerda. Aliás, a lesão é a mesma que tirou o jogador dos gramados nos últimos 42 dias. Agora, fica a dúvida da gravidade da contusão do craque.

Segundo tempo

Já na etapa final, o Santos tomou um baita susto. Afinal, Zé Ivaldo deu uma entrada forte em Rony e recebeu o vermelho direto do árbitro Bráulio Machado. Contudo, após revisão do VAR, o juiz decidiu anular a expulsão e aplicou apenas o amarelo para o defensor. Apesar de estar atrás do placar, o Galo não conseguia levar perigo ao gol de Gabriel Brazão. Em contrapartida, o Peixe se aproximava do terceiro tento. Gabriel Bontempo recebeu bom passe de Barreal, mas não conseguiu finalizar. Na sequência, foi a vez de Barreal tentar marcar em duas oportunidades, mas em ambas parou no goleiro Everson. A equipe mineira levou perigo apenas aos 36 minutos do segundo tempo em cabeçada de João Marcelo, mas Brazão fez um verdadeiro milagre. Com o domínio da partida, o Alvinegro Praiano controlou a bola nos minutos finais e garantiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.