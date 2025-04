Ramón e Emiliano falam em ‘oscilação’ em má fase do Corinthians

Técnico e auxiliar analisam derrota do Timão para o Fluminense, nesta quarta (16), pelo Brasileirão; time só venceu uma das últimas seis

Após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, técnico e auxiliar do Corinthians, Ramón e Emiliano Díaz, respectivamente, falaram sobre o revés em plena Neo Química Arena, nesta quarta-feira (16). Pai e filho não ficaram satisfeitos com a segunda derrota consecutiva no Brasileirão.

Emiliano, por exemplo, acredita em uma ‘oscilação’ da equipe. Afinal, o time vem de apenas uma vitória nos últimos seis jogos somando todas as competições.