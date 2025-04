Rafael destaca atuação, mas lamenta quarto empate do São Paulo

Goleiro do Tricolor valoriza partida diante do Botafogo, fora de casa, apesar do resultado: 'É claro que a gente queria sair com a vitória' / Crédito: Jogada 10

O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no Nilton Santos, o Tricolor empatou sua quarta partida da competição e, dessa vez, foi com o Botafogo, depois de estar em vantagem duas vezes. Mesmo assim, o goleiro Rafael Rafael destacou a força do adversário e valorizou a atuação tricolor. “É difícil fazer agora uma análise saindo de campo, mas ao meu ver é sempre muito difícil jogar contra o Botafogo aqui, então nós sabíamos da dificuldade. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, saímos na frente do placar, nós tivemos ali um gol anulado também, que poderia dar mais tranquilidade. É claro que ganharam por um placar apertado, o time do Botafogo arriscou mais e foi mais para o ataque. É natural e infelizmente sofremos esse gol no finalzinho”, disse antes de complementar.