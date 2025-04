Pedro faz dois, e Flamengo massacra o Juventude no Maracanã

Sem dificuldades e com amasso do início ao fim, o Flamengo goleou o Juventude por 6 a 0, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Pulgar, Plata, Danilo marcaram para o rubro-negro ainda na etapa inicial. Arrascaeta e Pedro, duas vezes, balançaram as redes no segundo tempo. A equipe comandada por Filipe Luís teve controle absoluto na partida, enquanto o time jaconero demonstrou bastante fragilidade na criação e no setor defensivo.

Com o resultado, o Flamengo, assim, assume liderança, com 10 pontos, mesmo número do Palmeiras, segundo colocado na tabela. São três vitórias e um empate para os cariocas. Do outro lado, o Juventude perdeu a oportunidade subir na tabela e estaciona com seis pontos, na sétima colocação, com duas vitórias e duas derrotas até o momento. Agora, as equipes voltam a campo no final de semana, pela quinta rodada do Brasileiro. O Rubro-Negro enfrenta o Vasco, às 18h30, no sábado, no Maracanã, enquanto o Jaconero encara o Mirassol, no domingo, às 11h, no Alfredo Jaconi.