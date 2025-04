Invencibilidade do Inter é destaque entre as seis principais ligas do mundo

Derrota do Barcelona para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões fez o Colorado se notabilizar por sua invencibilidade em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Inter isolou-se como a única equipe que segue invicta em 2025 entre as seis principais ligas do mundo. O Colorado conseguiu tal proeza depois da derrota do Barcelona por 3 a 1 para o Borussia Dortmund, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar do revés, os Blaugranas avançaram para a etapa seguinte na principal competição de clubes da Europa. Contudo, houve a quebra de uma sequência de 24 partidas sem perder. Com isso, o Internacional assumiu esse posto com 17 jogos de invencibilidade. Os gaúchos, aliás, alcançaram esta marca recentemente. No caso, em seu último compromisso, o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Portanto, superou em um duelo a façanha que conquistou na edição passada do Campeonato Brasileiro já sob o comando de Roger Machado. Uma situação que valoriza mais essa proeza no atual cenário é que o Inter ainda não perdeu na temporada. Até o momento, são 11 vitórias e seis empates no ano. Há algumas diferenças entres os dois feitos. Em 2024, a equipe gaúcha alcançou a marca de invencibilidade em 100 dias. Nesta temporada, o Colorado alcançou a proeza com 83. Inclusive, o time igualou a marca com uma diferença de 20 dias. Semelhanças e diferenças das fases invictas No ano passado, a proeza envolveu somente uma competição, o Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, a marca neste ano envolve o Gauchão, a Libertadores e o início da edição de 2025 do mesmo torneio da temporada passada. Por sinal, há algumas semelhanças entre as façanhas, entre elas o rendimento positivo, que representa sequência neste ano e traz esperança para novas conquistas. Em ambos os casos, o técnico Roger Machado também precisou realizar modificações na zaga por lesões, especificamente com a entrada de Rogel. Em 2024, o defensor uruguaio assumiu a titularidade na vaga de Mercado. Já na atual temporada, ele substitui Victor Gabriel pelo recém-chegado Juninho.