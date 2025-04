Internacional x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Os dois times fazem um duelo de invictos no Beira-Rio, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Invictos, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos têm cinco pontos, com uma vitória e dois empates, enquanto o Alviverde tem sete pontos.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, este grande encontro. Porém, com os craques do jornalismo esportivo entram em campo um pouco antes, às 18h. Christian Rafael está com as cordas vocais em dia para narrar o prélio. Pedro Fut enriquece o evento com seus comentários. O intrépido Raphael Almeda, por sua vez, ficou com a responsabilidade da reportagem.