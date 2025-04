Inter terá segundo confronto direto pelo título ainda no início Brasileirão

O desempenho que o Colorado apresenta desde a última temporada lhe credencia a ser um dos principais candidatos ao troféu do Brasileirão. A impactante conquista do Campeonato Gaúcho e a invencibilidade que ainda perdura na temporada também são outros motivos. Com relação ao próximo adversário, o Inter se apoia no retrospecto recente favorável.

O início da trajetória do Inter no Campeonato Brasileiro é árduo. Afinal, nas quatro primeiras rodadas, os gaúchos já enfrentaram três equipes que integraram as seis primeiras colocações na edição passada do torneio. O embate contra o Palmeiras será pelo menos o segundo confronto pelo título brasileiro.

Isso porque, ao levar em consideração os últimos cinco encontros são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Apesar do embate ocorrer nas primeiras rodadas da competição, um resultado positivo pode ser um diferencial para o decorrer do Brasileirão. Até porque o Palmeiras esteve nas primeiras colocações nas últimas edições. A equipe paulista soma duas conquistas, dois vices e um terceiro lugar. Ou seja, a vitória seria simbólica para fortalecer o moral do grupo na sequência no campeonato. O Inter também figurou na parte de cima da tabela do Brasileirão em anos anteriores. Os gaúchos acumulam dois vice-campeonatos e uma quinta colocação.

Inter já precisa enfrentar ‘testes de fogo’ no começo do Brasileirão

Na edição atual, aliás, já teve alguns desafios logo de cara. A estreia já foi um confronto direto com o Flamengo, no Maracanã, outro favorito na competição. O Colorado conseguiu um empate, que foi considerado positivo.

Depois, obteve um resultado positivo sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio. Já em seu último duelo voltou a empatar, dessa fez com o Fortaleza, no Castelão. Vale relembrar que o Leão do Pici foi o quarto colocado na edição anterior do Brasileirão.