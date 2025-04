Igor Jesus cobra mais atenção ao time após empate do Botafogo

Atacante lamenta resultado nesta quarta no Nilton Santos e procura fazer o máximo de pontuação no Campeonato Brasileiro

Autor do segundo gol do Botafogo no empate com o São Paulo por 2 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, o centroavante Igor Jesus cobrou mais concentração ao time e mais trabalho para que os erros não aconteçam. O jogador frisou em especial o segundo gol sofrido como uma falha coletiva do Alvinegro.

“Eu acho que falta um pouquinho mais de concentração para fazer as jogadas que nós temos treinado. Sofremos um gol ali numa saída onde isso não pode acontecer. Sabemos que o Campeonato Brasileiro tem muitos jogos, mas temos que fazer o máximo de pontuação, porque sabemos o quanto é difícil cada jogo. É focar e trabalhar para que não cometamos o mesmo erro”, disse Igor Jesus na saída de campo.