Fluminense busca melhorar retrospecto contra o Corinthians para entrar no G4

Depois do triunfo sobre o Santos, o Fluminense volta a enfrentar uma equipe paulista pelo Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho encaram o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e terá que melhorar o desempenho diante do adversário para entrar no G4.

Afinal, o Tricolor não tem um bom aproveitamento quando atua no estádio do Timão. Até o momento, foram três vitórias, além de dois empates e nove derrotas, com 26.19% de aproveitamento.