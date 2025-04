Flamengo x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Rubro-Negro, líder do Brasileirão, recebe o Papo nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pela quarta rodada

O Flamengo enfrenta o Juventude, pela quarta rodada do Campenato Brasileiro, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro, aliás, é o líder do campeonato, com sete pontos, e está invicto na competição. Com o mesmo número de pontos que o vice Palmeiras, uma vitória pode deixar o Time da Gávea na liderança isolada. Porém, o Papo também está na cola, afinal, com seis pontos, assumiu a terceira colocação. Assim, uma vitória fora de casa pode deixar o Alviverde no topo da tabela. Confira as principais informações do confronto.

A Voz do Esporte transmite as emoções do embate, ao vivo, a partir de 20h. Diego Mazur tem a incumbência da narração. Deyvid Xavier fica com os comentários. Will Ferreira completa a equipe, na reportagem.