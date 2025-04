Flamengo promoveu palestra sobre apostas 20 dias antes de Bruno Henrique ser indiciado

Conversa com o elenco profissional aconteceu no último dia 27 de março no Ninho do Urubu e contou com a presença do atacante rubro-negro

Desde a operação Penalidade Máxima, em 2023, as apostas esportivas tomaram conta do futebol brasileiro e causam preocupação com possíveis envolvimentos de jogadores. Assim, no dia 27 de março, 20 dias antes da Polícia Federal indiciar Bruno Henrique, o Flamengo promoveu uma palestra no Ninho do Urubu para alertar sobre essa questão.

“A ideia foi conversar com o time profissional e a comissão técnica no princípio que a gente chama de educação permanente. Os atletas têm que estar alertas dessas questões que hoje são tão presentes no dia a dia do futebol profissional e também amador. Questões envolvendo integridade esportiva, apostas esportivas, os casos de doping e as questões disciplinares. Então a ideia nossa foi clarear alguns desses pontos com alguns exemplos práticos, claros, reais do que acontece no dia a dia nos tribunais esportivos para que seja uma questão preventiva e não reativa quando o caso já está consumado”, afirmou na época Marcos Motta, advogado e vice-presidente de administração.