Flamengo divulga relacionados com Bruno Henrique; veja lista

Apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal, atacante vai ficar como opção para jogo contra o Juventude, nesta quarta, no Maracanã

Filipe Luís vai definir o time contra o Juventude só na preleção, mas quem deve ser o centroavante do Flamengo é Juninho. Considerado titular absoluto, Pedro ainda está em processo de ganhar minutos desde que se recuperou da grave lesão no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por cerca de sete meses.

A Polícia Federal indiciou, nesta terça-feira (15), Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e beneficiar apostadores. Nesse sentido, o relatório da investigação conta com 84 páginas e foi entregue à Justiça esta semana.

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) informou que deve apresentar a denúncia formal contra o atleta até o fim de abril ou início de maio. Caberá à Justiça decidir se aceita a acusação e transforma o jogador em réu. Assim, a denúncia é no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, e ele pode pegar pena até seis anos de prisão.