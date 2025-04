Ex-jogador relembra problema com Fenômeno na época de Real Madrid

Dessa forma, o ex-jogador acredita que ficou de fora por não ser do círculo de confiança de Fenômeno naquela época e afirmou que tem um carinho enorme por ele. No entanto, disse que nunca comentou sobre a situação.

O ex-atacante Fernando Morientes, revelou em entrevista ao jornal “Marca” um problema com Ronaldo Fenômeno quando eles atuaram juntos no Real Madrid. Na época, portanto, o brasileiro organizava festas e nunca chamou Morientes.

“Nunca fui a uma festa do Ronaldo. Eu sei que houve algumas, mas só me inteirei um pouco quando saí. Porque quando ele chegou, não sei se compartilhamos meio ano ou apenas um ano, e eu fui para o Monaco. E tudo isso aconteceu quando eu estava um pouco mais fora do Real Madrid. Então, acho que isso tem um caráter pessoal e estava um pouco mais no seu círculo de confiança. Naquela época, eu não estava naquele círculo de confiança. Ele era um colega meu, um ótimo colega. Tenho um carinho enorme por ele, mas nunca falei sobre isso”, disse.

Recentemente, Fenômeno contou em entrevista ao Charla Podcast, que organizava várias festas em casa. Além disso, falou que às vezes deixava Madri para países vizinhos a fim de não ser flagrado pela imprensa.

Fenômeno pelo Real Madrid

Ronaldo Fenômeno atuou no Real Madrid entre 2002 e 2005. Ele atuou em 177 partidas oficiais pelo clube e marcou 104 gols. Por muitos anos, o ex-jogador liderou a artilharia de brasileiros com mais gols pelo clube espanhol. No entanto, neste mês, Vini Jr igualou o número de bolas na rede e deve virar líder do ranking nas próximas partidas.

Vale ressaltar, ainda, que Fenômeno ganhou a Bola de Ouro pela segunda vez em 2022, quando ele defendia o Real Madrid.