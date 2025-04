Ex-Bahia, atacante brasileiro desencanta e anota hat-trick por seu novo clube no Japão

Ex-Bahia, o atacante Marcelo Ryan desencantou no FC Tokyo, do Japão. Na manhã desta quarta-feira (16), ele anotou um hat-trick no triunfo por 3 a 1 sobre o Omiya Ardija, que classificou a sua equipe à terceira fase da Copa da Liga Japonesa. Agora, o adversário será o Shonan. Estes foram os primeiros gols do brasileiro pelo seu novo clube.

Em sua quarta temporada no Japão, o brasileiro chegou neste ano à equipe da capital japonesa e vem conquistando seu espaço aos poucos. Afinal, logo no quarto jogo da temporada, sofreu uma lesão muscular.