Corinthians x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Timão tenta se recuperar após perder o clássico, enquanto o Tricolor busca seguir embalado desde a chegada do técnico Renato Gaúcho

Na quarta do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Assim, o Tricolor tenta vencer a primeira longe do Rio de Janeiro e manter a boa fase desde a chegada de Renato Gaúcho. O Timão, por sua vez, vem de derrota para o arquirrival Palmeiras e busca encostar no pelotão de frente.

A Voz do Esporte transmite a partida a partir de 18h. O trio de ataque infernal já está ponto. Ricardo Froede narra o embate. Ele terá o suporte de Rodrigo Seraphim nos comentários e Rogério Souza na reportagem.