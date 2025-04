Chelsea pagou mais de R$ 400 milhões em comissão para empresários de jogadores

Blues é o clube em que mais investe na contratação de atletas nos últimos 10 anos; Manchester City e United estão no top-3

Aliás, esse valor faz parte dos 409 milhões de euros desembolsados pelo clube, algo em torno de R$3,1 bilhões, com empresários de jogadores nas duas últimas janelas de transferência.

O Chelsea é o clube da Premier League que mais dá comissão a empresários de jogadores. Entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, foi mais de 60,3 milhões de euros, ou seja, mais de R$400 milhões, de acordo com o relatório divulgado pela federação de futebol da Inglaterra (FA).

De acordo com dados do “Transfermarkt”, o Chelsea é o clube europeu que mais investiu nas contratações de jogadores nos últimos 10 anos. Dessa forma, desde a temporada 2014/2015 até a de 2024/2025, os Blues desembolsou 2,6 bilhões de euros, ou seja, cerca de R$ 15,6 bilhões na cotação atual (embora o valor não reflita a conversão histórica, já que os atletas foram contratados em períodos diferentes).

O segundo clube que mais deu comissão aos empresários foi o Manchester City. Assim, o clube inglês desembolsou 52,1 milhões de euros, algo em torno de R$350 milhões. Além disso, o City teve a contratação mais cara da Premier League nas últimas janelas: Omar Marmoush, que custou 70 milhões de euros. Pra fechar o top-3, Manchester United, com 33 milhões de euros pagos a empresários.

Dessa forma, é importante ressaltar que este é o segundo ano consecutivo que o clube inglês lidera a lista. Apesar disso, teve uma redução de 15 milhões de dólares na comissão comparado ao último ciclo. No entanto, desde que o consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly adquiriu o clube, os gastos em comissões já ultrapassaram os 179 milhões de euros. Aliás, a contratação mais cara neste período foi de Pedro Neto. Ele estava no Wolverhampton e foi negociado por mais de 63 milhões de euros.

Assim, as três transferências mais caras foram as dos volantes Enzo Fernández (121 milhões de euros) e Moisés Caicedo (116 milhões de euros) e o retorno do centroavante Lukaku, em agosto de 2021, por 100 milhões de euros.

