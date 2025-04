Carbonero e Wesley são desfalques do Inter para encarar o Palmeiras

O Inter não contará com duas peças importantes para o confronto direto com o Palmeiras, nesta quarta-feira (16). Isso porque o clube informou que questões musculares impediram Carbonero e Wesley de estarem à disposição para o embate. O Colorado comunicou que exames de imagem constataram uma lesão na coxa esquerda do colombiano. Inclusive, também deve ser ausência no Gre-Nal, na Arena, no próximo sábado (19), pela gravidade do problema.

Carbonero passou a ser motivo de preocupação para o Internacional na reta final do primeiro tempo do empate com o Fortaleza, no último final de semana. Ele sentiu a lesão muscular e precisou deixar o campo antes do intervalo. Já a situação de Wesley é um pouco mais simples. Afinal, a princípio, o camisa 21 apresenta somente um desconforto muscular. Portanto, o planejamento do Inter será fazer reavaliações diárias para entender se o atacante terá condições de atuar no clássico.