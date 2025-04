Cambismo no Corinthians: delegado sugere arquivamento

Torcida do Timão convive com denúncias e suspeitas de casos de venda irregular de ingressos

O delegado Marcel Madruga, da divisão de crimes cibernéticos da 4ª Delegacia de Polícia de São Paulo e responsável pela investigação sobre cambismo (venda irregular de ingressos) no Corinthians, sugeriu à Justiça o arquivamento do caso. O profissional sugeriu ainda que a questão deve ser apurada e, se for o caso, punida internamente.

Vale lembrar que a decisão do delegado veio após coletar depoimentos de suspeitos, além de funcionários do Corinthians e da empresa OneFan, que administra a venda de ingressos da Fiel Torcedor.

Entenda o caso

Há cerca de um mês, os torcedores do Corinthians encontram uma dificuldade maior do que a habitual para comprar ingresso. Há uma série de denúncias de irregularidades no processo, com venda através de grupos de whatsapp e suspeitas de que a desordem passa por funcionários do próprio Timão.

Marcel Madruga, entretanto, afirma que não há indícios de invasão a sites, o que tira a responsabilidade de investigação da divisão de crimes cibernéticos. O Corinthians, inclusive, tem implementado uma série de atitudes para prevenir o cambismo, como campanhas educativas. O Timão, inclusive, anunciou que irá implantar um sistema de reconhecimento facial na Neo Química.

