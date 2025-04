Bruno Henrique, do Flamengo, estará entre os relacionados contra o Juventude

Líder do Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (16) para medir forças com o Juventude , às 21h30 (de Brasília), pela 4º rodada. Nesse sentido, a tendência é que Bruno Henrique esteja entre os relacionados. Isso vai na contramão da repercussão por ter sido indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo em 2023. A informação é do portal “ge”.

A Polícia Federal indiciou, nesta terça-feira (15), Bruno Henrique, do Flamengo , por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e beneficiar apostadores. Nesse sentido, o relatório da investigação conta com 84 páginas e foi entregue à Justiça esta semana.

O jogador, por sua vez, ainda não comentou o caso de forma oficial e tem trabalhado normalmente. Em sua rede social, ele publicou uma arte sobre a partida diante do Alviverde de Caxias do Sul, pelo Brasileirão.

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) informou que deve apresentar a denúncia formal contra o atleta até o fim de abril ou início de maio. Caberá à Justiça decidir se aceita a acusação e transforma o jogador em réu. Assim, a denúncia é pautada no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, e ele pode pegar pena até seis anos de prisão.

Além do jogador, também foram indiciados o irmão dele, Wander, a cunhada Ludmylla Araújo Lima, a prima do atleta, Poliana Ester Nunes Cardoso. Outros seis amigos próximos do irmão também estão sob investigação: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.