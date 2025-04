Botafogo x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Nesta quarta-feira (16), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo se enfrentam. O duelo marca o encontro entre dois treinadores contestados em diferentes cenários: o alvinegro Renato Paiva, que ainda não convenceu a torcida. E o tricolor Luis Zubeldía, este, sim, na corda bamba e com possibilidades de cair diante de uma jornada infeliz.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a peleja. A jornada arranca às 17h. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, narra o embate. João Miguel Lotufo está escalado como o comentarista nota 10. Por fim, David Silva, que tem nome de craque espanhol, completa o time, na reportagem.