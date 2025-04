Botafogo e São Paulo empatam pelo Brasileirão Sub-20

Botafogo e São Paulo ficaram no empate sem gols, nesta quarta-feira (16), em Conselheiro Galvão, pela sexta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Curiosamente, no mesmo dia, cariocas e paulistas se encontram, no mesmo subúrbio carioca, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão profissional.

Jardel Zamberlan, auxiliar técnico, comandou a tropa alvinegra, já que o elenco da categoria se divide entre o Brasileirão e a Dalla Cup Sub-19, nos Estados Unidos.