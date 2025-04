Ancelotti deixa futuro em aberto no Real Madrid: ‘Não sei o que vai ser’

Sonho da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem o futuro indefinido no Real Madrid. A eliminação diante do Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões aumentou a pressão sob o treinador italiano, que vem sendo questionado. Porém, ele tem o apoio dos jogadores que desejam a permanência. Somente após o fim da temporada, no entanto, é que as partes vão resolver a situação.

“Não sei o que vai ser do meu futuro e não quero saber. Ainda tem tempo (para decidir). É uma temporada interminável. Precisamos reerguer a cabeça e lidar com essa parte (eliminação). É outra parte do futebol, mas existe. Não estamos acostumados, é verdade, mas agora temos que seguir com a cabeça erguida”, disse o treinador italiano.