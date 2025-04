Alguém anotou a placa? Newcastle massacra o Palace e assume a 3ª posição na Premier League

Atuando no St James Park, Magpies fazem quatro gols no primeiro tempo e goleiam a equipe visitante por 5 a 0

Os torcedores do St James Park viram um massacre nesta quarta-feira (16). Afinal, o Newcastle passou o trator e enfiou 5 a 0 no Crystal Palace, em jogo atrasado da 29ª rodada da Premier League. O resultado fez os Magpies assumirem a terceira colocação isolada da competição. Murphy, Guehi (contra), Barnes, Schar e Isak marcaram os gols da goleada.

Agora, o Newcastle chega a 59 pontos e ultrapassa o Nottingham Forest no Campeonato Inglês. Por outro lado, o Palace está no meio da tabela, com 43, na 12ª posição.