Abel ‘enche a bola’ do elenco após vitória: ‘Palmeiras soube sofrer’

Palmeiras engata teceira vitória seguida no Brasileirão, chega a 10 pontos e mira a liderança no final de semana

Após a terceira vitória seguida do Palmeiras no Brasileirão, agora 1 a 0 sobre o Inter no Beira-Rio, o técnico Abel Ferreira “encheu a bola” dos comandados. Eles, vale lembrar, tiraram uma invencibilidade de 17 jogos do Colorado, até então invicto no ano.

“Não jogamos contra uma equipe qualquer. Temos que ressaltar, era uma das equipes no mundo que não tinha perdido em 2025. Equipe super competente, muito bem treinada, jogadores experientes. Como foi ano passado, pena que não ganharam do Botafogo”, comentou Abel Ferreira.