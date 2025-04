Vasco já tem um pendurado no Brasileirão; saiba

Com dois amarelos em três aparições, volante Jair está na berlinda e pode ficar fora do clássico com o Flamengo caso receba novo cartão

O Brasileirão já chega em sua quarta rodada, o que significa que velhos desafios começam a surgir. E, ao entrar em campo nesta terça-feira (15) contra o Ceará, o Vasco terá de lidar com seu primeiro jogador pendurado na competição.

Afinal, o volante Jair, postulante a titular de Fábio Carille no jogo do Castelão, já tem dois amarelos nas três primeiras rodadas. Assim, caso leve novo cartão no duelo contra o Vozão, ficará fora do clássico com o Flamengo, no sábado (19), no Maracanã.