Sergio Ramos confronta torcedores após derrota do Monterrey: ‘na má também’

O experiente Sergio Ramos esteve envolvido no centro de uma polêmica após a derrota para o Tigres, em clássico pela Liga Mexicana, no sábado (12). Isso porque o zagueiro discutiu com torcedores do próprio Monterrey em meio aos protestos pelo revés por 2 a 1 no Estádio Universitario. O vídeo viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais.

Após passagens marcantes por Real Madrid e PSG, o zagueiro agora vive uma nova fase no México. Ele, aliás, se tornou destaque do Monterrey desde sua chegada em fevereiro. Apesar de não ter impedido os protestos, a boa fase fez com que Sergio Ramos confrontasse os torcedores pelas criticas ao elenco.