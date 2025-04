Sem espaço no Corinthians, Coronado lida com frustrações e recebe propostas

Desde o fim da temporada passada, Coronado vem recebendo sondagens de outras equipes e avalia uma transferência na próxima janela. Seu vínculo com o Corinthians vai até fevereiro de 2026. Um dos destinos prováveis é o Oriente Médio, onde ele atuou entre 2018 e 2023. Clubes do Brasil também demonstraram interesse, mas o Timão recusou todas as investidas.

O meia Igor Coronado chegou ao Corinthians com muito prestígio. No entanto, sua passagem pelo clube tem sido abaixo do esperado, já que ele não corresponde em campo. O atleta sofre com lesões, não consegue manter uma sequência e a diretoria lamenta que o investimento não tenha surtido resultados positivos.

Coronado, aliás, passou por momentos difíceis no Corinthians ao lidar com uma série de problemas físicos, que atrapalharam sua consolidação na equipe. No ano passado, o meia machucou a coxa e, em seguida, teve dengue. Depois, sofreu com dores no quadril e viu a chegada do argentino Garro, que conquistou espaço e se firmou no time titular. No início de 2025, Coronado até começou como titular, mas perdeu a vaga nos confrontos decisivos do estadual e da Libertadores.

Números de Coronado no Corinthians

Já pelo Brasileirão, ele sofreu um trauma no ombro durante a partida contra o Vasco e ficou fora dos jogos contra América de Cali e Palmeiras. O Corinthians acompanha sua recuperação com cautela. O meia também acredita que, quando disponível, merecia mais chances com Ramón Díaz.

Em 2025, Coronado disputou 14 jogos e marcou dois gols. No total pelo clube, soma 58 partidas, seis gols e cinco assistências.