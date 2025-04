Real Madrid x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

O Real Madrid vive um momento conturbado na temporada e chega pressionado para o jogo desta quarta-feira. Isto porque a equipe sofreu um duro golpe no jogo de ida e viu o Barcelona abrir vantagem na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o time precisa recuperar o seu bom futebol no Santiago Bernabéu e vencer por ao menos três gols de diferença para seguir vivo na Champions.

No entanto, apesar da boa fase do time, o Arsenal segue com uma série de desfalques. A baixa mais recente fica por conta do ítalo-brasileiro Jorginho, que se lesionou na partida do último final de semana pela Premier League. Assim, ele se junta a Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu, Gabriel Magalhães e Calafiori no departamento médico do clube.

Real Madrid x Arsenal

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de volta)

Data e horário: quarta-feira, 16/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Modric e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Merino e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: François Letexier (FRA).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

Onde assistir: Max (streaming).