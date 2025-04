Pedro Raul anota a lei do ex duas vezes e Vasco é derrotado pelo Ceará

Ex-atacante cruzmaltino marcou os dois gols da vitória do Vozão, que assumiu a liderança provisória do Brasileirão

O Vasco segue sem somar pontos como visitante no Brasileirão. Na noite desta terça-feira (15), o Ceará bateu o Cruzmaltino por 2 a 0, no Castelão, na partida que abriu a quarta rodada do campeonato. Pedro Raul anotou os dois gols do time da casa, enquanto Vegetti descontou.

Com o resultado, o Vozão dorme na liderança da tabela e fica no aguardo dos próximos jogos da rodada. Já o Vasco perde a chance de assumir a ponta, com seis pontos, e pode parar na segunda página da tabela.