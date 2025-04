Neymar retorna ao time titular do Santos contra o Atlético-MG

César Sampaio deve escalar o craque como titular contra o Galo e promover mais duas mudanças no time do Peixe

No primeiro compromisso após a saída de Pedro Caixinha, o Santos deve contar com Neymar desde o começo do jogo. O craque, que retornou aos gramados na partida contra o Fluminense, está completamente recuperado e será titular na partida desta quarta-feira (16), contra o Atlético Mineiro.

A última vez que Neymar começou um jogo foi no dia 02 de março, nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Bragantino. O craque ficou de fora de três partidas por conta da lesão, além de perder uma convocação para a Seleção Brasileira. Agora, volta ao time titular no lugar de Thaciano.