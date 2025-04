Negociação esfria, e Sampaoli fica mais longe do Santos

Santos acredita que limitações financeiras do Peixe farão o treinador declinar do convite de voltar ao clube onde foi vice-campeão brasileiro

As negociações entre Santos e o técnico Jorge Sampaoli não evoluíram satisfatoriamente. Assim, de acordo com o GE, o treinador dificilmente assumirá o Peixe, substituindo o recém-demitido Pedro Caixinha. O time paulista, aliás, conversou apenas com o técnico argentino até aqui.

Vale lembrar ainda que a atual situação esportiva do Santos pode ser desanimador para Jorge Sampaoli. O Peixe está na zona de rebaixamento do Brasileirão e acabou de subir da Série B. Além disso, o Alvinegro Praiano não disputa competições continentais, mas está vivo na Copa do Brasil.

O Santos volta a campo agora nesta quarta-feira (16), recebendo o Atlético-MG, outro time na zona de rebaixamento. A bola vai rolar às 21h30 na Vila Belmiro. Aliás, o atacante Neymar será titular, a primeira vez dele nesta condição neste Brasileirão.

Sampaoli está com 65 anos e sem clube desde a saída do Rennes (FRA), no início deste ano. O comandante dirigiu o Santos uma vez, em 2019, quando foi vice-campeão brasileiro, somou 74 pontos e ficou atrás apenas do histórico Flamengo de Jorge Jesus.

