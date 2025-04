Goleiro da Universidad de Chile reclama do adiamento de clássico

Em razão do ambiente que misturava tristeza e insegurança na última semana, em Santiago, o clássico entre Universidad de Chile e Colo-Colo, pelo Campeonato Chileno, não aconteceu . Algo que desagradou bastante o arqueiro do Azul Azul, Gabriel Castellón.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na avaliação do arqueiro, a ação pode ter efeito negativo diante do fato de La U estar vivo em diferentes competições até o fim da temporada. Além do Chileno, a equipe disputa a Copa Chile e a Libertadores em boas condições de avançar nas duas frentes:

“Esperamos que o adiamento não nos afete. Temos um calendário muito apertado por causa dos torneios que estamos disputando e esperamos que não sejamos afetados como instituição.”

A respeito do ambiente de insegurança após a morte de dois torcedores do Colo-Colo, na prévia do embate com o Fortaleza, Castellón tratou de destacar que a Universidad de Chile estava preparada para um ambiente mais tenso. Com a observação, inclusive, de que se contratou um contingente maior de seguranças do que o habitual para o clássico capitalino.

“Obviamente, acho que fomos prejudicados. Em primeiro lugar, porque o clube se esforça para oferecer segurança para o espetáculo. A estrutura foi montada, havia mais guardas. Foram feitos esforços para que o Superclássico fosse realizado”, acrescentou o atleta de La U.