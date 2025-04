Freitas promete: ‘Botafogo vai buscar sua melhor versão’

Capitão do Glorioso por mais uma temporada, volante é eleito o 'mais ranzina' do elenco por Gregore. Saiba mais detalhes!

Capitão do Botafogo e um dos principais nomes do elenco, o volante Marlon Freitas lançou uma promessa nesta terça-feira (15), véspera do embate contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, nesta quarta (16), pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Atual campeão, o Glorioso está somente na décima colocação do certame nacional.

“O Botafogo vai buscar sua melhor versão para sair com o resultado positivo”, colocou o cabeça de área, em entrevista à TV Globo.