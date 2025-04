Cristian Olivera segue como desfalque no Grêmio e não pega o Mirassol

Atacante ainda se recupera da extração de um dente. Uruguaio foi baixa na derrota do para o Flamengo, no domingo passado

O Grêmio informou que o atacante Cristian Olivera segue como baixa e está fora do duelo contra o Mirassol, fora de casa, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Btasileiro. Afinal, o uruguaio segue em recuperação da extração de um dente, que ocorreu no sábado (12). Tal episódio já impossibilitou que ele estivesse em campo na derrota para o Flamengo, na Arena. Isso porque, houve a necessidade da realização de suturar (ponto cirúrgico) na boca e impedia que ele fizesse esforços físicos.

Por isso, com a intervenção, Cristian precisou repousar durante dois dias. A propósito, o uruguaio ainda vai retornar aos treinamentos com o restante do grupo, de maneira gradativa. O prazo para a retirada dos pontos é até a próxima sexta-feira (18). Neste intervalo ocorrerão avaliações diárias para entender o momento ideal para que o atacante volte às atividades com os demais companheiros, sem qualquer tipo de limitação.