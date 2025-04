Clube russo oferece R$ 99 milhões ao Grêmio por Monsalve

No início desta temporada, Monsalve é reserva do Tricolor Gaúcho. Ele tem uma boa participação pelo Grêmio neste ano, já que atuou em 15 dos 19 compromissos da equipe. Contudo, o camisa 11 deixou o banco em oito deles. Nesta temporada, já anotou três gols e duas assistências.

Monsalve ainda não conseguiu convencer o técnico Gustavo Quinteros que merece uma vaga no time titular do Grêmio . Apesar disso, o prestígio do meio-campista no mercado de transferências parece estar em alta. Afinal, o clube gaúcho recebeu uma consulta do CSKA Moscou, da Rússia, pelo colombiano, de 21 anos. Segundo informação do portal “Gaúcha ZH”, o contato foi acompanhado de uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 99 milhões). Porém, o clube gaúcho ainda não respondeu a investida.

Colombiano ainda busca se firmar no Grêmio

A última vez que entrou em campo pelo Grêmio foi exatamente na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista jogou por volta de 15 minutos e teve performance tímida. Neste duelo, completou 36 jogos pelo Imortal.

Monsalve está há quase um ano no Grêmio, já que chegou ao clube em agosto do ano passado. Na ocasião, ainda na “era Renato Gaúcho”, o colombiano conquistou rapidamente seu espaço no time. Afinal, ele apresentou um rendimento impactante, especialmente pela capacidade de decisão. Em 2024 pelo Grêmio, completou 21 partidas, com três gols e uma assistência.

O Imortal desembolsou dois milhões de dólares (quase R$ 11 milhões) para adquirir o jogador junto ao Independiente Medellín, da Colômbia, onde foi revelado. Assim, após a conclusão das tratativas, o Tricolor Gaúcho passou a ter 50% dos direitos econômicos do atleta. Também incluiu uma cláusula para comprar mais 30% do seu passe. No caso, a avaliação seja por ativar a cláusula, precisará pagar 1,2 milhão de dólares (o equivalente a R$ 7 milhões). Inclusive, há especulações de que o Real Madrid observa Monsalve desde o início da carreira.