Botafogo x São Paulo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O aprazível Estádio Aniceto Moscoso, em Conselheiro Galvão, é palco de um clássico nacional pela sexta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Botafogo e São Paulo se enfrentam por lá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, às 15h. Curiosamente, pertinho dali, às 18h30, no Engenho de Dentro, no Estádio Nilton Santos, no próprio subúrbio carioca, os times voltam a se reencontrar, no entanto, pela quarta rodada dos profissionais, também no Brasileirão.

Na competição sub-20, os 20 participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam às quartas de final. À exceção da final, os duelos são em jogo único, com mando do time de melhor campanha. Os três últimos, em contrapartida, serão rebaixados.