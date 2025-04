Santos cogita contratar Sampaoli após recusas de Dorival e Tite

Com a saída de Pedro Caixinha, o Santos agora entrar de vez no mercado para contratar um técnico para sequência da temporada 2025. No entanto, as primeiras horas não foram positivas. Tite e Dorival Júnior, principais alvos no primeiro momento, esfriaram o interesse. No entanto, o Peixe não descarta fechar com Jorge Sampaoli. A informação é do “Uol”.

Sampaoli começou a ganhar força nos bastidores, mas ainda não unanimidade. O argentino, aliás, pensa em voltar à Vila Belmiro. A diretoria do Peixe, entretanto, não definiu Sampaoli como alvo único, pelo contrário, é um nome que ainda apresenta restrições.