Roberto Assaf: sem minutagem, Arrascaeta 2 x 0 Grêmio

Desta vez não houve “controle de carga”. Ou “minutagem”. Ou “time alternativo”. E o Flamengo aproveitou enfim a primeira chance no comecinho da partida e soube marcar pela segunda vez no momento correto. Em duas pérolas de Arrascaeta. Fez 2 a 0 no Grêmio. É fato que o Rubro-Negro – após séculos – jogou bem. Quarta-feira o time enfrenta o Juventude no Maracanã. Os “çábios” dirão que é o adversário é frágil e recomendarão a utilização de reservas. Pois vamos repetir: não há facilidade. Se não lançar o que tem de melhor teremos novo revés. O brilho de Arrascaeta O Flamengo hoje começou a mil por hora, abriu o placar aos três minutos, em jogada individual de Arrascaeta, continuou com ritmo para ampliar, mas, inexplicavelmente, deu espaço ao Grêmio, que passou a pressionar, e assim o fez por bom tempo, sem criar, no entanto, oportunidade real de gol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Houve até um lance em que a bola bateu no braço de Gérson, e que o estádio reclamou escandalosamente, exigindo o pênalti, mas que todos os especialistas em arbitragem – incluindo o famigerado VAR e os comentaristas de TV – garantiram que não houve irregularidade. O Flamengo voltou a ter campo, e como faz habitualmente, teve chances. Porém, não aproveitou. Um pouco mais de capricho, e menos filigrana, e a equipe carioca, dada a inoperância do adversário, poderia ter até matado o jogo antes do intervalo. Os rivais regressaram sem mudanças. A ordem no Rubro-Negro era forçar a ala direita, pois se Wesley foi um lateral ofensivamente tímido, Gérson não se fez presente pelo setor. No Grêmio, impressionava o baixo nível técnico, daí, provavelmente, a surpreendente ausência do público. Mas o Flamengo ainda irrita… O Flamengo retornou com aquele falso e irritante domínio: troca mil passes, chega à área do adversário, mas não decide. Aos 15 minutos, começaram as substituições, de cá e de lá, todas sem muita lógica. É fato que – enfim – aos 22, com o placar ainda indefinido, o Grêmio perdeu a bola na intermediária, La Cruz estendeu a Arrascaeta, que tocou com categoria à esquerda de Tiago Volpi: 2 a 0.