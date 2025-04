Mensagem exposta por ex-mulher sugere relação íntima de Maradona com médica acusada de homicídio

Conversas entre médicos, réus no julgamento da morte do astro, indicam um possível envolvimento entre a psiquiatra e o ex-jogador

Mensagens privadas entre a psiquiatra Agustina Cosachov e o psicólogo Carlos Díaz trouxeram novos desdobramentos para o — conturbado — julgamento da morte de Diego Armando Maradona. Expostos pela ex-mulher do astro, Verónica Ojeda, os diálogos sugerem uma possível relação íntima entre a médica e o ex-jogador. A doutora, contudo, nega com veemência qualquer envolvimento que extrapolasse limites profissionais com seu paciente.

Verónica tornou públicas as mensagens nas redes sociais no último final de semana: “você transou com o gordo, sua canalha!!!!”, iniciou Díaz. Agustina, então, respondeu: bem haha terapia é terapia. Cada um com seu gosto”. A ex-parceira de Diego já tinha conhecimento prévio do diálogo e decidiu expô-lo em meio às audiências sobre a morte do astro, a fim de expor comportamentos inadequados da equipe médica – réu no julgamento.