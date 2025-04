Marlon admite torcida pelo Grêmio: ‘Estou podendo representar o clube que torço’

Lateral-esquerdo do Imortal elogiou o ambiente no clube, trabalho de Quinteros, abordou a frustração da torcida e comentou sobre o Gre-Nal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou o lateral-esquerdo Marlon, nesta segunda-feira (14), no CT Luiz Carvalho. Após escassez de opções na temporada passada, o clube entendeu a necessidade de promover uma reformulação na posição. O jogador é a terceira contratação nesta primeira janela do ano para a lateral esquerda. Assim, ele disputará a titularidade com Lucas Esteves e Luan Cândido, a princípio. A entrevista de novo camisa 23 se notabilizou pela por demonstrar sinceridade nas respostas. Inclusive, logo admitiu que a oportunidade no Imortal é uma conquista em sua carreira e também pessoal, pois não hesitou em afirmar ser torcedor do Tricolor Gaúcho.

"Estou muito feliz. As pessoas próximas a mim sabem que estou realizando um sonho, como um torcedor do clube acompanho muito, hoje estou podendo representar o clube que eu torço. Estivemos muito próximos em outras oportunidades", confessou Marlon. "Os meus colegas de Cruzeiro, que já jogaram por aqui ou que torcem pelo clube, ficaram muito felizes por mim. Sabiam que eu estava indo para o clube do meu coração. Trabalhei muito por esse momento, já tentei em outras oportunidades vir para cá. Realizar um sonho profissional. É um momento muito bom na minha carreira, estou muito preparado. Vim para somar", complementou o lateral-esquerdo. Identificação com o Grêmio e descontentamento da torcida Posteriormente, ele relatou como foi o início da sua relação com o Tricolor Gaúcho.

“Meu falecido avô era gremista. Meu primeiro jogo profissional que eu assisti foi entre Grêmio e Figueirense, no Olímpico, em 2008. Foi a primeira vez que eu vi a Geral, vi a avalanche, isso me cativou muito. Dali em diante, passei a acompanhar todos os jogos. Mesmo fora, sempre acompanhei e torci”, detalhou o camisa 23. Na sequência, ele abordou o momento de desconfiança e insatisfação que a torcida vive com o trabalho de Quinteros. Neste sentido, Marlon tratou de afastar qualquer especulação de crise no vestiário. Além disso, demonstrou compreensão com as reclamações por parte dos torcedores. “Clubes como o Grêmio geram grande expectativa. O torcedor está chateado porque não conseguimos o octa e pelo início de Brasileiro. Eu estou aqui há três dias, e já vejo que o trabalho é bem feito e que o ambiente é muito bom”, ressaltou o lateral-esquerdo.

Peso do Gre-Nal O camisa 23 chegou ao Grêmio duas partidas antes do clássico contra o seu arquirrival. Portanto, indicou a importância e como será a preparação para o confronto decisivo. A propósito, valorizou o seu oponente anterior no Campeonato Brasileiro, o Mirassol. “Sobre o clássico Gre-Nal, a gente sabe que é uma semana distinta, um divisor de águas. Mas quarta-feira tem um jogo muito importante contra um adversário (Mirassol) que fez um jogo muito bom em Salvador, que tem suas qualidades, e tem potencial”, apontou o lateral-esquerdo. Oportunidade de se reerguer no Grêmio A chegada de Marlon ao Imortal ocorre após um declínio de rendimento pelo Cruzeiro no começo desta temporada. Tal situação se refletiu em sua frequência em campo, já que esteve em somente sete partidas pela Raposa. Ele minimizou a possibilidade da sequência de uma queda em seu desempenho. Além disso, demonstrou maturidade para lidar com as críticas.