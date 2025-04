Ganso recebe Medalha Pedro Ernesto e título de cidadão honorário do Rio

Antes da vitória do Fluminense sobre o Santos, meia, que tem sete anos de Rio de Janeiro, ganhou a honraria das mãos do vereador Carlo Caiado

Antes do triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre o Santos, Paulo Henrique Ganso recebeu uma importante honraria no gramado do Maracanã, diante da torcida tricolor. Assim, o meia teve o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro e a Medalha Pedro Ernesto, maior comenda do poder legislativo da cidade, por sua contribuição ao esporte.

“Só tenho a agradecer a todo mundo que me recebeu aqui. Já são sete anos de Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho e espero que eu possa fazer muita gente feliz dentro de campo. Os cariocas sempre me receberam com muito carinho, respeito e cuidado”, disse o camisa 10 tricolor.