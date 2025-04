Corinthians é a equipe que mais permite finalizações ao seu gol em 2025

A fragilidade defensiva do Corinthians voltou à tona no último sábado (12), quando o time foi derrotado pelo Palmeiras no Dérbi pelo Campeonato Brasileiro. A equipe voltou a sofrer muitos gols, como já vinha ocorrendo nas últimas partidas, além de permitir frequentes finalizações dos adversários.

Nos primeiros meses da temporada de 2025, aliás, nenhum clube no futebol brasileiro cedeu mais finalizações ao adversário do que o Corinthians. Foram 340 finalizações contra a própria meta, contra 226 do Botafogo, atual campeão brasileiro, e 225 do Bahia, terceiro no ranking. Os dados são do aplicativo Sofascore. Um detalhe curioso é que o Bahia disputou mais partidas do que o Timão: 27 contra 25.

Diante do Palmeiras, mesmo atuando na Arena Barueri, com mando do rival, o Corinthians foi dominado. O goleiro Matheus Donelli enfrentou 13 finalizações, quatro delas classificadas como grandes chances. No ataque, o Timão finalizou oito vezes, mas nenhuma levou perigo a Weverton.

Próximo jogo do Corinthians

Por sua vez, o setor ofensivo do Corinthians no Brasileirão marcou quatro gols, sendo três na vitória sobre o Vasco. Assim, o time soma quatro gols a favor e três contra. Desse modo, o próximo compromisso da equipe comandada por Ramón Díaz será contra o Fluminense, na Arena Itaquera, na quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília).