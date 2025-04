Conselho do Flamengo tece críticas a contas de 2024

Centro do debate entre situação e oposição se refere ao aumento de gastos com a compra do terreno no estádio e contratações de jogadores

As contas do Flamengo de 2024, ainda na gestão de Rodolfo Landim, gerou debate entre a situação e a oposição. O principal ponto foi o aumento dos gastos no meio do semestre. A disputa, aliás, vai ocorrer na votação do balanço do ano passado, marcada para terça-feira (15). A informação inicial é do “Uol”.

A comissão de finanças do Flamengo que aponta o ex-presidente Rodolfo Landim descumpriu regras fiscais do clube ao acelerar gastos do segundo semestre do ano passado. Por outro lado, as pessoas ligadas a Landim rebatem que trata-se de uma acusação política. O ex-presidente diz que multiplicou a receita e deixou caixa de R$ 70 milhões no clube. Além disso, diz que o Conselho Fiscal referendou as contas.